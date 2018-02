Kolm aastat Nemtsovi mõrvast: tellija tänini teadmata

Kolm aastat tagasi, 27. veebruaril 2015 tapeti Moskva kesklinnas Kremli lähedal üks Vene opositsiooni liidreid Boriss Nemtsov.

Nemtsovi lähedased ja kolleegid jätkavad väitmist, et tema surma eest on vastutav Venemaa võimuladvik, kes levitab rahva seas viha teisitimõtlejate vastu. Ilja Jašin, Nemtsovi kolleeg, paneb otsesõnu süü Vladimir Putinile: "Kogu Putini viimaste aastate poliitika on ühiskonna eri osade laupkokkupõrge. Just Putin on kuulutanud oma poliitilised oponendid vaenlasteks, viiendaks kolonniks, rahvuse reetjateks. See on andnud vabad käed radikaalidele, kes praegust võimu toetavad."

Täna viivad venemaalased Nemtsovi hukkumiskonale lilli ning toimub kodanikuvabaduste teemalisi üritusi. 25. märtsil korraldati mitmes Venemaa linnas Nemtsovi mälestusmarsse.