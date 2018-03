Eestil Baltikumi kiireim majanduskasv

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Möödunud aastal rebis piirkonnas teistest ette Eesti, mille majandus kasvas pisut kiiremini kui Lätil ja Leedul, selgub kolme riigi statistikaameti andmetest.

Kolmapäeval teatas Eesti statistikaamet, et Eesti majanduskasv oli möödunud aastal 4,9 protsenti. Tänastest Läti tulemustest selgub, et majandus kasvas seal 4,5 protsenti ning Leedu statistikaameti andmetest, et 3,8 protsenti.

Jooksevhindades oli Leedu majandus 41,9 miljardit eurot, Läti majandus 26,8 miljardit eurot ning Eesti majandus 23 miljardit eurot.

Sisenõudlus oli Leedus 3,8, Lätis 5 ning Eestis 4,2 protsenti. Kaupade ja teenuste eksport kasvas Eestis 2,9, Lätis 4 ja Leedus 13,3 protsenti.