Kinnisvaraturule saabub kevadine elevus

Aastases võrdluses vedas korterituru kasvu jätkuvalt peamiselt Tallinna linn, kus endiselt on kasvamas paralleelselt aktiivsele ehitusturule uute korteritega tehtav tehingute arv. Hinnataseme muutlikkus on endiselt suur, sest kasvav uute korterite osakaal mõjutab hinnastatistikat järjest enam.

Veebruaris tehtud tehingute lõikes kujunes kogu Eesti korteriturul mediaanhinnaks 1335 €/m2 ja keskmiseks korteritehingu hinnaks 74 000 eurot. Mediaanhind kasvas aasta baasil pea 14% ja keskmise korteritehingu hind 9,4% võrra.

Uusehitised kergitasid linnas hinda

Aktiivse uusarenduste turu tõttu kiirenes aastane hinnakasv 2015. aasta veebruariga sarnasele tasemele, mil mediaanhind kasvas ligi 12%. Tallinnast väljaspool ei ole siiski turul aset leidvad muutused sarnases tempos kujunenud, mistõttu Eestis väljaspool pealinna alanes veebruaris mediaanhind aasta baasil 4,0% võrra.

Väljaspool Tallinna on aset leidnud olulised muutused tehingute struktuuris. Veebruaris Pärnu- ega Tartumaal turuaktiivsus märgatavalt ei kasvanud, küll aga on tehingute arv kasvamist jätkanud Eesti väiksema jätkusuutlikkusega piirkondades, kus korterid on tunduvalt odavamad.

Eesti mahajäänuimates piirkondades on tööpuuduse vähenemisel ning palgakasvu kiirenedes oodata varasema hinnataseme ja turuaktiivsuse languse peatumist, mida on juba märgata näiteks Ida-Virumaa suuremates keskustes.