Valitsus kinnitas meedikute palgatõusu

Valitsus kinnitas neljapäeval tervishoiutöötajate palgatõusu alates 1. aprillist, millega Haigekassa kulud tõusevad 35 miljoni euro võrra.

Palgatõusu aluseks on möödunud aasta 25. aprillil sõlmitud kollektiivleping, milles lepiti kokku, et alates 2018. aasta 1. aprillist on miinimumtunnitasu arstidel 11,35 eurot tunnis (kehtiv 10,53 eurot), eriarstidel 12,00 eurot tunnis (kehtiv 10,90 eurot); õe puhul 6,85 eurot tunnis (kehtiv 6,03 eurot) ja hooldajatel 4,20 eurot tunnis (kehtiv 3,70 eurot).

Kollektiivlepingu sõlmimine läks eelmisel aastal üle kivide ja kändude: aasta varem alanud läbirääkimistel ja riikliku lepitaja juures läbitud lepitusmenetluses lepingu sõlmimiseni ei jõutud. Arstid ei olnud nõus sellele alla kirjutama enne, kui valitsus suurendab tervishoiu rahastamist, et patsiendid saaksid õigel ajal vajalikku ravi.