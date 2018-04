Majatootjad sõlmisid Norras suure lepingu

Moodulmajade tootja Q-haus Baltic sõlmis mullu novembris Norras suurlepingu 48 maja tootmiseks ja tarnimiseks. Suurprojektiga on seotud kokku neli Eesti majatehast.

Eesti ja teiste Ida-Euroopa riikide majatootjatel läheb praegu Skandinaavias nõnda hästi, et käsitööpalkmaju tootva Hobbiton OÜ juht Andrus Prangli pidi hiljuti Äripäevale antud intervjuus tõdema, et siinpoolsed tootjad on Norra kohalikud tootjad turult välja suretanud, kirjutab tööstusuudised.ee.

Prangliga nõustub ka moodulmaju tootva Q-haus Baltic OÜ tegevjuht ja omanik Reino Soots, kelle sõnul on vähemalt Eesti tootjate majade kvaliteet ja tehnilised lahendused Skandinaavia tootjate majadest paremad. “Eesti majatehased on üldjuhul Skandinaavia tehastest sammukese võrra ees. Hinnavahet meil enam pole, aga majade valmidusaste on parem, tehnoloogiline tase on parem ja ka inseneritöö on oluliselt detailsem,” toob Soots välja Eesti toodangu trumbid.

Hinnavahet Eesti ja Skandinaavia toodangu vahel pole Sootsi sõnul nüüdseks pea aasta, sest meie tooraine ja tööjõukulud on teinud viimase aastaga tugeva hüppe. “Tootjana näen, et me kõik oleme seoses kulude kasvuga oma hindu tõstnud ja erilist hinnavõitlust Eesti tootjatel omavahel pole,” kirjeldab Soots turuolukorda ja lisab, et Eesti majatehastel läheb järjest paremini ja kõigile jagub tööd piisavalt.

Suur leping Norrast

Head näidet sellest, kuidas Eesti tootja nii Läti kui ka Norra konkurendid seljatas ja suure lepingu sai, ei peagi kaugelt otsima – see näide on Q-haus ise.