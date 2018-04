Hommikuprogrammis kassapidaja ameti propageerimisest firmade hiigeltehinguteni

16. aprill 2018, 16:00

Küsime hommikuprogrammis Tallinna Kaubamaja tegevjuhilt Erkki Lauguselt, miks on Kaupmeeste Liit korraldanud massiivse kampaania kassapidaja ameti propageerimiseks.

Saate eetriajaks on selge, kas maailma aktsiaturgudel võidutsesid firmade headele tulemustele panustavad pullid või Süüria konflikti ees hirmu tundvad karud.

Ellex Raidla tehingute valdkonna juht Sven Papp kommenteerib, kuidas firmade ostmine-müümine üha enam hoogu võtab ja missugused hiigeltehingud on praegu Eestis toimunud ja toimumas.

Stuudios on Igor Rõtov ja Liis Amor.

Teisipäev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Investor Toomase tund". Saates tuleb juttu Euroopa Liidu uuest määrusest, mis pani Eesti väikeinvestorid lõksu ja piiras nende aktsiavalikut. Nii on Swedbank ja SEB piiranud Eesti investoritele ligipääsu ADRidele ehk Eestist ei ole võimalik osta enam näiteks Alibaba, Baidu ja veel 2000 kolmanda riigi börsiettevõtte aktsiaid. Teemat oleme stuudiosse kommenteerima palunud Swedbanki investeerimisteenuste valdkonna juhi Leho Voolu ning finantsinspektsiooni turujärelevalve ja sunni divisjoni juhi Kristjan-Erik Suurväli. Investoreid esindab Äripäeva peadirektor Igor Rõtov ning saadet veavad Liina Laks ja Indrek Mäe.

13.00-14.00 "Globaalne pilk". Arutleme Hiina ja USA kaubandustüli teemal. Uurime muu hulgas, kuidas kaubandustüli Euroopat puudutab – kas Hiina kaupu tuleb meile nüüd aina rohkem müügile? Stuudios on tõlk ja konsultant ning Hiina ekspert Leslie Leino, kes on Hiinas 8 aastat elanud. Saatejuht on Liis Amor.

15.00-16.00 "Kasvupinnas". Teeme juttu, mis seisus on põllud, millised mõjud on talivilja sügisel külvamata jätmisel, kuidas oma põlde talvestressist turgutada, kuidas kulusid ja töid sel aastal optimeerida, kui usin väetiste ja taimekaitse kasutaja Eesti põllumees on ning milline põld anda Viljelusvõistlusele üles. Saate külalisteks on Bayer OÜ suurklientide juht Janne Ehte-Tammiste ja Baltic Agro ASi arendusdirektor Margus Ameerikas. Saadet juhib Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo.