Ericsson Eesti eksjuht asus uuele tööle

Eile Ericsson Eesti juhi kohalt lahkumisest teatanud Seth Lackman asus tööle Fujitsu Estonia ASis.

Lackmani viimane tööpäev Ericssonis oli 13. aprillil ja eilsest on ta Fujitsu Eesti tegevdirektor ning ettevõtte Eesti ja Soome juhtkonna liige. „Otsustasin, et on õige aeg uuteks väljakutseteks,“ sõnas Lackman eile.

Fujitsu Finlandi tegevdirektor Simo Leisti ütles, et Eestis tahetakse tagada tugev juhtpositsioon. "Seth on väga edukas liider ja saavutanud märkimisväärseid tulemusi strateegilise kasvu juhtimisel, viimati Ericsson Eesti tegevjuhi ja Baltikumi suurklientide juhina. Ta on oma endise tööandja all edukalt algatanud ja arendanud uusi projekte ning kliendisuhteid erinevates valdkondades," ütles Leisti. "Meie eesmärk on arendada Eesti kohalikku ettevõtet ja Sethil on väga head kontaktid nii era- kui ka avalikus sektoris. Ta teab turgu, räägib keelt ja on siin edukalt tegutsenud juba aastaid,” jätkas Leisti.