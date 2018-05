Kohus mõistis endise suusaässa vangi

Ainult tellijale

Kohus mõistis endise Eesti suusakoondislase Erkki Jallai süüdi varguses ning kehalises väärkohtlemises, mistõttu tal tuleb enam kui kolm kuud vanglas veeta.

Jallai tunnistas eile pärast kohtuotsuse väljakuulutamist, et talle on endalegi natukene mõistatus, miks ta need teod toime pani. "Võib öelda, et läksin kergema vastupanu teed. Eelmise aasta sügistalvine periood oli keeruline. Enam niimoodi ei teeks. Võib ka öelda, et see on kõikide asjade kokkulangemine."

Varastas Rootsist mootorrattaid

Äripäev on Jallai tegemistest kirjutanud varemgi. 2016. aasta oktoobris kirjutasime, kuidas Jallai mõisteti süüdi suure varguse ühe peaarhitektina. 2011. aastal suusad varna riputanud endine tippsportlane varastas juba kaks aastat hiljem Rootsist mootorrattaid ning üritas neid Eestisse toimetada. Tema kuriteokaaslased olid Võrus baaripeksmises süüdi mõistetud Tarren Vool, motohuviline Pertti Käppa ja Mihkel Ago. Paraku lõppes varaste kodutee ligi 259 700 Rootsi krooni ehk 28 000 eurot väärt tsiklitega Kappelskäri sadamas, kus Rootsi politsei nad kinni pidas.

Süüdistuse järgi omandasid 2013. aasta novembris Käppa, Jallai ja Vool Rootsis mootorrattad Honda CBR600FA, Honda NC700X ja Honda CB1000R, mis olid varastatud Stockholmi kesklinnast ca 30 kilomeetri kauguselt Upplands Väsbyst ettevõttest Breddens Motor City AB, kui sinna murti sisse.

Seejärel andsid Eesti viibivad Käppa ja Jallai vastavalt kokkuleppele Rootsis oleva Vooluga viimasele telefoni teel juhiseid mootorrataste toimetamiseks Käppa ja Jallai juurde Harjumaale. Tandem korraldas Eestist Voolu kohtumise Stockholmis Enskede linnaosas Mihkel Agoga, kes pidi varastatud tsiklid veokiga Eestisse toimetama.

Vool ja Ago laadisid tsiklid 25. novembril veokile ja alustasid teekonda Eesti poole, kuid Kapellskäri sadamas pidas Rootsi kriminaalpolitsei nad kuriteos kahtlustatavatena kinni ning võttis varastatud mootorrattad ära. Kokku varastati Breddens Motor Cityst neli mootorratast, millest üks leiti kuriteopaiga lähistelt ja teised kolm saadigi kätte Voolult ja Agolt Kapellskäri sadamas.

Eesti maksuamet saatis Rootsi tollile mitu järelpärimist, millest selgus, et nii Vool kui ka Ago eitasid Rootsi uurijatele kuriteo toimepanemist. Nende sõnul olevat keegi tundmatu teinud neile ülesandeks tema jaoks mootorrattaid transportida.

Polnud selge, et Vool või Ago oleks mootorrattad varastanud. Seetõttu mõisteti nad Rootsis Norrtälje esimese astme üldkohtu otsusega süüdi ainult varastatud kauba vastuvõtmises ja varjamises, mille eest määrati neile karistuseks 10 kuud vangistust. Voolu karistati ka muude süütegude eest, sh raske varguse katses ja pisivargustes.

Rootsi kohtuotsuses on märgitud, et mõlemad eestlased osalesid mootorrataste transportimises teadmisega, et need olid nende omanikult kuritegelikul teel ära võetud, seega on tegemist raske kuriteoga.

