Lätis tõstab jälle pead varimajandus

Pärast aastatepikkust võitlust varimajandusega on Lätis sel aastal „varjus“ toimetava ettevõtluse osakaal taas kasvama hakanud.

Varimajanduse osakaal on langenud tagasi 2015-2016 aasta näitajate peale, rääkis Läti televisioonile sealse kaubandus-tööstuskoja juht Jānis Endziņš. Tema sõnul on nüüd vaja tõsiselt analüüsida, miks see on juhtunud.

„Toimuv on üllatav. Eriti seepärast, et viimasel ajal on tehtud väga palju häid asju,“ rääkis Endziņš. “Läbi on viidud suur maksureform, mis kindla peale annab tulemusi. Lisaks on hulk kokkuleppeid, mille tulemusi me näeme tuleval aastal.”

Endziņši sõnul on Lätis kolme tüüpi maksumaksjaid. “On nn valged ettevõtjad, kes maksavad kõik nõutud maksud ära – müüvad või kodust televiisori, aga maksavad,” rääkis Läti kaubanduskoja juht ja jätkas: “On teine rühm ehk mustad, kes ei maksa mitte midagi. Isegi kui määrata neile maksumääraks null, ei hakka nad maksma. Ja on kolmas kategooria, kes ei jääks makse makstes lihtsalt ellu. Nad võivad kaotada motivatsiooni, kui näevad, et nende maksuraha raisatakse sellisel moel, mis pole neile vastuvõetav. Ja kui riik on sellise ettevõtja ära solvanud, siis “solvab” ka tema riiki vastu,” leidis Endziņš.