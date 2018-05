RKAS ei näita oma rahulolu-uuringu tulemusi

Riiklik ühing Riigi Kinnisvara Aktsiaselts tellib iga aasta rahulolu-uuringut, mille värskemaid tulemusi aga ei soovi avalikkusega jagada, kirjutab Ärileht.

Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) tellib iga aasta rahulolu-uuringuid, et saada oma klientidelt – ministeeriumitelt ja nende allasutustelt – tagasisidet. Tänavu pole paljud uuringus osalenud kliendid sellest isegi kokkuvõtet saanud, kirjutab väljaanne.

Need, kellele uuringust kogutulemuste asemel vaid napp kokkuvõte saadeti, said teada, et riigifirma kliendid andsid ettevõttele keskpärase koondhinde. Kui üldist rahulolu hinnati 68 palliga, siis küsimusele, kas kliendid peavad oma eeliseks, et nad saavad just RKASi teenuseid kasutada, anti vastuseks kõigest 26 palli.

