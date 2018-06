Hommikul: kuidas võib Trumpi poliitika mõjutada igaühte meist

Äripäeva raadio hommikuprogrammis võtame koos riigikogu liikme Marko Mihkelsoniga luubi alla USA presidendi Donald Trumpi.

Analüüsime tema kokkusaamist Põhja-Korea liidriga ning hindame, kuidas võib Trumpi poliitika mõjutada igaühte meist ning kas või kuidas on muutunud Eesti välispoliitika USA suunal. Teeme kokkuvõte riigikogu ja meedia vastasseisust seoses avaliku huvi sätestamisega andmekaitseseaduses. Teeme juttu ohtudest, mis kaasnevad, kui pangad lõpetavad kontonumbri seostamise selle omanikuga.

Stuudios on Indrek Mäe ja Igor Rõtov.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00-12.00 „Investor Toomase tund“. Tänases saates tuleb juttu sellest, millised mõjud on G7 tippkohtumisel maailmale ning aktsiaturgudele, ning vaatame ette ka Põhja-Korea ning USA riigipea tippkohtumisele Singapuris. Üle ega ümber ei saa me ka kolmapäeval Tallinna börsil noteeritavast Tallinna Sadamast. Stuudios on börsitoimetuse ajakirjanikud Liina Laks, Kaspar Allik ja Indrek Mäe.

13.00-14.00 „Globaalne pilk“. Uurime Facebooki andmeskandaali ja sotsiaalmeediaplatvormile pandud kohustust viia kasutajaandmete töötlemine Euroopa Liidu andmekaitse regulatsiooni GDPRi reeglitega kooskõlla. Kuidas peab facebook kasutajate andmeid teisiti töötlema kui ta praegu seda teeb? Kas üks sotsiaalmeediaplatvorm peakski üldse tegelema poliitiliste mängude tuvastamise ja ärahoidmisega? Intervjuu andsid Euroopa Parlamendi saadik Kaja Kallas ja andmekaitse inspektsiooni peadirektor Viljar Peep. Saatejuht Liis Amor

15.00-16.00 „Eramaja ehitus“. Saates tuleb juttu märgade ruumide, WCde ja vannitubade rajamisest ja sisustamisest. Lintman OÜ müügiesindaja-disainer Kersti Simon räägib, kui sagedased on olukorrad, kus hüdroisolatsiooni- ja ventilatsioonilahendused on kehvasti teostatud ning niiskus tungib konstruktsioonidesse. Saatejuht Lauri Leet.