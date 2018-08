Ratas taandab kahtlustuse saanud narvakad

Ainult tellijale

Keskerakonna juhatus otsustas, et prokuratuurilt kahtlustuse saanud erakonda kuuluvad Narva linnavolikogu liikmed peavad end kahtlustuse ajaks taandama volikogust ning nende juhitavatest linnaettevõtetest.

Juhatuse otsuse järgi ei saa kahtlustatud jätkata tööd juhtivatel kohtadel Narva linnasüsteemis, sealhulgas Narva linnaasutustes, kuniks nende vastu esitatud kahtlustused pole ära langenud. „Samuti tegi juhatus ettepaneku valida Narva linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni esimeheks ning linnavolikogu esimehe ja aseesimehe kandidaadiks inimesed, kes pole korruptsioonikahtlustusega seotud,“ ütles peaminister ja keskerakonna juht Jüri Ratas teate vahendusel. Keskerakonna juhatus palus Narva piirkonna juhatusel lähipäevil koguneda, et arutada erakonna juhatuse otsuse täitmiseks vajalikke samme.

Veel eile õhtul leidis Narva piirkonna keskerakonna juhatus, et toimingupiirangute rikkumine, milles linnavolikogu saadikuid süüdistatakse, pole tekkinud korruptsiooni, vaid rumaluse tõttu. "Ma usun, et hetkeseisuga jätkavad küll, sest me ei tea isegi seda, kas nad saavad ka süüdistuse, võib juhtuda, et ei saa. Tegemist on piiranguga, mida ei järgitud ja see on muidugi apsakas ja see on kurb, et seda ei tehtud. Aga see ei ole korruptsioon, see on rumalus," ütles Keskerakonna Narva piirkonna esimees Yana Toom rahvusringhäälingu portaalile.

Eile hommikul selgus, et prokuratuur esitas kahtlustuse toimingupiirangute rikkumises Narva linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehele Aleksei Voronovile ning fraktsiooni liikmele Larissa Oleninale. Päev varem oli Narvas läbi viidud kaheksa läbiotsimist. Õhtuks kahtlusaluste ring laienes ning süüdistus esitati veel Ilja Fjodorovile, Aleksei Mägile ja Tatjana Stolfatile.