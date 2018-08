Elering sõlmis 60 miljoni euro eest lepinguid

Täna sõlmis Elering Eesti-Soome gaasiühenduse Balticconnectori Paldiski kompressorjaama ja Eesti-Läti ühenduse Puiatu kompressorjaama ehituslepingu, mille koguväärtus on ligikaudu 60 miljonit eurot.

Pakri poolsaarele rajatava kompressorjaama hind on 31,4 miljonit eurot. Jaama projekteerimis- ja ehituspartnerid on Control Process S.A. ja Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o. Viljandi valda kerkiva Puiatu kompressorjaama hind on 28,3 miljonit eurot ning seda ehitab Control Process S.A.

Mõlemad kompressorjamad on kaugjuhitavad Eleringi juhtimiskeskusest Tallinnas ning mõlemasse tuleb elektriajamiga keskkonnasäästlik kompressorseade, teatas Elering.

Gaasi peab saama kompressorjaamadest transportida 16 kuu pärast, hiljemalt 21 kuu jooksul peab algama seadmete katsekäit ning 26 kuu pärast peavad jaamad olema lõplikult valmis.