Suur ülevaade: millises piirkonnas on parim üüritootlus?

Kinnisvara24 analüüsis Tallinna korterite müügi- ja üürihindasid, et saada teada, millises Tallinna piirkonnas ja millise suurusega korterid on kõige parema üüritootlusega.

Portaali kinnisvara24.ee juht Paavo Heil sõnas, et kinnisvara soetamine on praegu eriti kuum teema. „Me kõik näeme – kas nii tunnetuslikult, tuttavate seas ringi vaadates või siis statistika järgi – et inimestel on praegu palju vaba raha,“ rääkis Heil Äripäeva raadio hommikuprogrammis. „Statistika järgi seisab inimeste kontodel kokku üle seitsme miljardi euro. Loomulikult tahab vaba raha paigutamist, et ta väärtus ajas ei langeks,“ lisas ta.

Heili sõnul on kinnisvara end tõestanud kui lolliikindel valdkond, kuhu raha paigutada, kuna ta pakub kahte sorti tootlust: üüri pealt teenitud tulu ja ka ajas väärtuse kasvust saadavat tulu. „On öeldud, et pikas perspektiivis kinnisvara hinnad ei lange,“ ütles Heil. Peale selle on näha, et möödunud majanduskriisist tulenevalt on inimesed väärtpaberitesse ja aktsiatesse investeerimisel pigem kartlikud, mistõttu on kinnisvara vähemalt eestlaste seas äärmiselt populaarne.

Mõistagi on vaja vaadata, millist kinnisvara osta tasub. „On kinnisvara, mis on majanduskriisidele vastupidavamad ja on selliseid, mille risk on kõrgem, aga tootlus suurem,“ ütles Heil.