Äripäev 03. september 2018, 14:01

Soomes on automüüja Veho töökodadesse toodud müstilist halba kütust tankinud autosid, kirjutab Kauppalehti.

Eelmisel ja sel nädalal ette tulnud kütuseprobleemide põhjust uuritakse. Kauppalehti andmetel on tulnud viimasel nädalal tangitud autosid parandusse viia, rikkeid on esinenud Mercedes-Benzi, Citroeni ja Peugeot’ sõiduautodes.

"Kauppalehtile antud vihje rikke kohta vastab tõele. Veho töökodades on käinud kliente, kelle autodes on häiretuluke põlema läinud. Kõik juhtumid puudutavad bensiinimootoreid. Esialgse uurimisega pole me rikke põhjustajat tuvastanud. Ühtki autot pole töökotta veetud, kõigiga on ise kohale sõidetud," teatas ettevõtte kommunikatsioonijuht Pekka Koski.

Pärast kütuse vahetamist on kõik autod normaalselt töötanud.

Veho võtab juhtumit väga tõsiselt ja üritab praegu koos ekspertide ja autotootjaga probleemis selgusele jõuda. "Kui kliendi autol läheb häiretuluke põlema, soovitame ühendust võtta maaletooja hooldajaga," lisas Koski.

Neste kommenteeris Kauppalehtile kütuse Futura 95 E10 kohta tulnud kahtlusi, lubades asja kiiresti uurida.

Neste tanklate ka kütuste eest vastutava kommunikatsioonijuhi Sanna Hellstedti teatel on neile jõudnud teateid mõnede bensiinimootoriga autode probleemidest. Tema sõnul hakatakse neid kohe olulise tähtsusega ülesandena analüüsima. "Alustavad uuringud ei ole leidnud kütuse normidest kõrvalekaldumist," ütles ta. "Suhtume olukorda tõsiselt ja jätkame olukorra uurimist koos oma ala ekspertidega."