Valga ettevõtja pidi uksed sulgema: tänan meediat ja maksupoliitikat!

Valgas Kesk tänaval üle kümne aasta tegutsenud vaibapood sulges uksed ning juhataja toob põhjuseks ostlejate Lätis käimise, kirjutab Lõuna-Eesti Postimees.

2006. aastast kauplust pidanud osaühingu Valley juhataja Aadu Juhkentaal tõi välja kaks sulgemise põhjust: Eesti meedia ja maksupoliitika. "Mida inimestele iga päev taotakse? Minge Lätti ostma!” vahendab Lõuna-Eesti Postimees.

Ta tõdes, et pood ei tulnud ots otsaga kokku ja kui asi ei tooda kasumit, ei ole asjal mõtet. Juhkentaali sõnul on nüüdseks selge, et Lätis ei käida ostmas vaid mõnda kaupa, vaid lausa kõike.

Osaühingul Valley asub pood veel Pärnumaal Vändras, Haapsalus, Jõhvis, Narvas ja Rakveres ning neid kauplusi ei ole ostjate vähenemine tabanud.