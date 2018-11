10 asja, mida teha enne üürikorteri ostmist

Koidu Ehituse juhatuse liige Karin Vinkel. Foto: Raul Mee

Tallinna kesklinnas on uute kinnisvaraprojektidega alustamine praegu keeruline, sest kinnistu omanikud küsivad liiga kõrget hinda ning ehitajale ja arendajale kasumiks ruumi ei jää, ütles üürikinnisvara arendava Koidu Ehituse juhatuse liige Karin Vinkel Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

„Minu vaatevinklist on alati hea aeg investeerimiseks, tuleb lihtsalt leida õige objekt ja jälgida, et numbrid äriplaanis klapiksid. Kui sul on raha ja sa ootad, ootad, ootad soodsamat hetke investeerimiseks, siis võid hiljem avastada, et seda soodsamat hetke ei tulnudki,“ rääkis Vinkel. Ta märkis, et teab inimesi, kes juba 2016. aastast ootavad üürikinnisvarasse investeerimisega ja lasevad oma sääste inflatsioonil ära süüa, selle asemel, et üüritulu teenida.

Nüüd on aga tekkinud turul olukord, kus uute arendusprojektidega alustamine on muutunud riskantsemaks, sest äriplaanides olevad numbrid pole arendajatele ahvatlevad.

Vinkeli sõnul on praegu väga raske leida investeerimiseks sobivat objekti. „Olen koos meeskonnaga väga palju projekte läbi arvutanud ja me ei ole leidnud seda õiget,“ lausus Vinkel. Tema sõnul on müüjate hinnasoov nii kõrge, et arendajale ning ehitajale enam kasumit ei jää. Arvutused näitavad, et paljude praegu turul müügis olevate objektide puhul jääks ehitajale ehitamise rõõm ning arendajale arendaja riskid. Riskid on liiga suured, et arendamisega alustada, lausus Vinkel.