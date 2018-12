Delovõje Vedomosti vahetab juhti

Kaks viimast aastat Delovõje Vedomosti toimetust juhtinud Alyona Stadniku asemel saab uueks peatoimetajaks Polina Volkova. Alyona Stadnik, kes on hästi tuttav ka Äripäeva lugejatele ning Äripäeva raadio kuulajatele, läheb emapuhkusele.

Venekeelne majandusväljaanne Delovõje Vedomosti tähistas tänavu novembris 22. tegutsemisaastat. Foto: Andres Haabu

Delovõje Vedomosti uueks peatoimetajaks saab Polina Volkova, kes on alates 2013. aastast töötanud Delovõje Vedomostis toimetaja ja reporterina ning alates 2017. aastast ETV+ uuriva saate "Insight" ajakirjanikuna. Volkova on lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe ajakirjanduse ja suhtekorralduse erialal ning magistrantuuri kommunikatsioonijuhtimise erialal.

Volkova sõnul on tema peamine eesmärk Delovõje Vedomosti peatoimetajana pakkuda lugejatele infot, mis aitaks neil teha tarku otsuseid ning arendada oma äri. Lisaks peab Volkova oluliseks eesmärgiks hoida ja kasvatada venekeelsete ettevõtlike inimeste kogukonda, mis on 22 aasta jooksul väljaande ümber tekkinud. "Delovõje Vedomosti on jätkuvalt kohalike venekeelsete ettevõtlike inimeste number üks infoallikas ning me oleme avatud uutele ideedele, teemadele ning koostööprojektidele," sõnas ta.

Delovõje Vedomosti on ainuke venekeelne majandusväljaanne Eestis, mille peamine sihtrühm on kohalikud ettevõtjad ja juhid. Lisaks paberlehele ja veebiportaalile dv.ee annab Delovõje Vedomosti toimetus välja mitut erilehte, korraldab konverentse, seminare ja koolitusi ning teeb Äripäeva raadios saadet "Delovõje Ljudi".