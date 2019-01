Riia lennujaam kasvab Tallinnast kiiremini

Riia lennujaam vedas eelmisel aastal 7,06 miljonit reisijat, mida on 16% rohkem kui aasta varem.

Riia lennujaam nimetati hiljuti Euroopa üheks kõige kiiremini kasvavaks lennujaamaks. Foto: Gatis Rozenfelds Jaga lugu:

Lennujaama teatel suurenes aastases võrdluses ka kaubavedu (+10,4%), mis ületas 27 tonni piiri, ning lendude arv (+11,5%), mis ulatus 83 500ni.

Ryanairi teatel on nad rahvusvahelise lennujaamade ühenduse Airport Council Internationali andmetel suutnud kolmandas kvartalis jõuda kolme kõige kiiremini kasvava lennujaama sekka, jäädes maha vaid Sevilla ja Palermo lennujaamast.

2019. aastal kavatseb Riia lennujaam alustada laiendustöid, mis muu hulgas võimaldaksid uue terminali ühendada ka Rail Balticuga. Samuti on kavas suurendada kaubaveoga seotud ala 10 000 m2 võrra.

Ettevõtte teatel on keskpikas perspektiivis kavas investeerida 139 miljonit eurot, mis tuleb ilma riigi lisanduva toetuseta. Riia lennujaama juhatuse esimees Ilona Lice rõhutas, et kuna Läti valitsus on lubanud neil suurema osa kasumist suunata arendusse, siis järgneva nelja aasta jooksul liigub 80% kasumist just arendustegevuseks.

Tallinn alustab samuti laiendusega

Lõppenud aasta viimasel päeval jõudis Tallinna Lennujaama reisijate arv rekordilise 3 miljonini, kasvades eelmise aastaga võrreldes 13% ehk 350 000 inimese võrra.

Sel aastal alustab lennujaam reisiterminali laienduse planeerimist, et olla valmis teenindama 5–6 miljonit inimest aastas.

Tallinna Lennujaama juhatuse esimehe Piret Mürk-Dubout’ sõnul on kasvanud nii lennujaama läbivate välisturistide arv kui ka eestlaste reisimine välismaale. "Soodne majanduskeskkond suurendab inimeste võimalusi reisida. 3 miljoni reisija piiri ületamisele aitasid kaasa ka tänavused pikad pühad, mis soodustasid reisimist," lausus Mürk-Dubout.

Tallinna lennujaama läbis miljon reisijat 2005. ja 2 miljonit reisijat 2012. aastal.