3,5 miljonit piimandusse – Trigon Dairy Farming laiendas piimafarmi

Täna avati pidulikult Eesti kõige kõrgema piimatootlikkusega piimafarmi, Kaiu farmi, laiendus. Kohal olid omanikud, juhtkond, koostööpartnerid ja kolleegid, konkurendid. Farmi tehtud investeering küündis 3,5 miljoni euroni.

Trigon Dairy Farming laiendas piimafarmi Foto: Meelika Sander-Sõrmus

Karitsa külas Raplamaal asuva Kaiu LT farmid omandas Trigon 2006. aastal. „Eesmärgiks oli teha üks uus ja suur laudakompleks, kuhu koondada kokku kõik neli, senini eraldiasuvat ja halvas seisus olnud farmi. Kopa lõime maasse 25. juunil 2007, algas ehitus ja jaanuaris 2008 tulid lauta esimesed loomad,“ rääkis Trigon Dairy Farming ASi tegevjuht Margus Muld.

Nii on osa farmikompleksist juba üle kümne aasta vana, aga vahepeal on farmi pidevalt uuendatud ja täiendatud. Margus Mulla sõnul on nad kõik tehtu planeerinud looma heaolu silmas pidades ja ehitatud on nii, et oleks võimalik laieneda. Nii on näiteks lüpsiplats 12 aastaga läbi teinud juba kolm laiendust ja nüüd on farmis juba 2x23 DeLavali paralleellüpsiplats. Nüüdseks on valmis vana piima- ja noorkarjafarmi kõrval ka uus lüpsilaut viiesajale loomale, puistesöödahoidla ja kaks 12000 m3 mahutavusega vedelsõnnikuhoidlat. Laiendatud on ka poegimislauta. Uude farmi said loomad sisse detsembri lõpus.

