Itaalia energiahiid istutab Aafrikasse Eestist kaks korda suurema metsa

Itaalia Eni lubas Lõuna-Aafrika katta metsaga Foto: EPA

Üritades veenda aktsionäre ja üldsust soovis muutuda keskkonnasõbralikumaks, lubab Itaalia energiahiid Eni uuenduste ja tohutu metsa istutamisega viia oma tootmisega süsihappegaasiemissioonid nulli.

Eni tegevjuht Claudio Descalzi lubas ettevõtte aastastrateegia tutvustusel vähendada metaani lekkeid ja jääkgaaside põletamist. Lisaks on kavas Aafrikasse istutada 81 000 ruutkilomeetrit metsi, kirjutas Financial Times. Eesti pindala on 45 000 ruutkilomeetrit.