Ukraina ajakirjanik: Zelenski retoorika muutub karmimaks

Koomik ja telenägu Volodomõr Zelenski jõudis Ukraina presidendivalimistel teise vooru. Foto: Scanpix

Ukraina ajakirjaniku Vitali Portnikovi hinnangul muutub Ukraina presidendivalimiste esimese vooru võitja Volodomõr Zelenski retoorika Venemaa suhtes karmimaks, sest keegi ei taha Vene-sõbralikku presidenti.

Valimiste esimeses voorus enim hääli saanud Volodomõr Zelenski on varem välja paistnud selle poolest, et on olnud Venemaa presidendi Vladimir Putini suhtes pigem pehme. Ta on öelnud, et "Putiniga tuleb rääkida" ja "Kegi ei oota Ukrainat Euroopa Liidus". Paljud olid mures, et see teeb temast Venemaa poole hoidva kandidaadi. Portnikov aga arvab, et sellele retoorikale suurt tähelepanu pöörata ei maksa.