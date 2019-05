Danske sai uue tegevjuhi

Danske Banki tegutsemise Eestis pani finantsinspektsioon kinni Foto: Andras Kralla

Rahapesuskandaalis juhi kaotanud Danske Bank valis uueks tegevjuhiks hollandlase Chris Vogelzangi.

Hollandi ABN AMRO pangas aastakümneid töötanud Vogelzang alustab tööst 1. juunist, praegu juhikohuseid täitev Jesper Nielsen jätkab kontsernis Taani panganduse juhina ning juhatuse liikmena, teatas Danske börsile.

"Vogelzangi pikaajaline kogemus sektoris on näidanud, et ta suudab toime tulla keeruliste väljakutsetega ning tagada head tulemused," ütles juhatuse esimees Karsten Dybvad, kelle sõnul jääb panga peamiseks väljakutseks usalduse tagasi võitmine ja Põhjamaade ühe juhtiva panga positsiooni hoidmine.

Ametikoha võtmisel kolib Chris Vogelzang Taani. "Hoolimata väljakutsetest on Danskel kõik eeldused jätkata tugeva pangana ning luua väärtust kõigile asjaosalistele, ütles Chris Vogelzang teates.

Väljakutseid uuele juhile jätkub, Danske eelmine juht Thomas Borgen astus tagasi mullu novembris, kui selgus, et ta ei olnud soovinud Eesti filiaali tegevust koomale tõmmata hoolimata seal toimunud suuremahulistest ülekannetest võrdlemisi tundmatute välisresidentide vahel.

Tänu kahtlustustele, mis on seotud 200 miljardi euro ulatuses kahtlase raha liikumisega läbi Danske panga Eesti haru ajavahemikus 2007 ja 2015, on viimase kuue kuuga panga aktsia hind kukkunud veerandi. Kümnete pangajuhtide vastu on esitanud Taani või Eesti võimude poolt kahtlustused ning panga vastu on avatud uurimine mitmes riigis, sealhulgas USAs.