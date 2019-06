Eksminister asus suurearendusi juhtima: päriselu on ju ka huvitav

Marko Pomerants (paremal) astus erakonda Res Publica 2002. aastal ning on alates sellest ajast olnud aktiivselt poliitikas. Foto: Liis Treimann

Endine keskkonna-, sise- ja sotsiaalminister Marko Pomerants (Isamaa) asus mai lõpus juhtima kinnisvaraäri BlueSky Project, millelt on järgnevatel aastatel oodata mitut suurarendust Viimsis, Jüris ja Rae vallas.

“Öeldakse, et ära iial ütle iial, aga praegu mulle küll meeldib see mõte, et ma ei tee enam poliitikat igapäevase palgatööna. Päriselus osalemine on ju väga huvitav,” lausus pikaaegne poliitik.