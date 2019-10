Raadiohommikus Tallinna Kaubamaja ja Tallinna Sadama juhtfiguurid

Tallinna Kaubamaja tulemused paranesid ja aktsia on börsil üks kaubeldavamaid. Foto: LIIS TREIMANN

Esmaspäevase Äripäeva raadio hommikuprogrammi külalised on värsked tulemused teatanud Tallinna Kaubamaja ja Tallinna Sadama juhtkonna liikmed.

Kaubamaja esindab finantsjuht Marit Vooremäe ja sadamat kommertsjuht Margus Vihman. Saatejuhid Meelis Mandel ja Ken Rohelaan.

Päev jätkub viie saatega.

10.00–10.30 "Argumenteeritud juhtimine"

Mida annab müügiargumentide töötamise protsess juhile ja mis suundades on võimalik selle infoga edasi liikuda? Saate külalised on Eesti Energia Telemarketingi tiimijuht Ethel Reier, kes kogenud müügiinimesena räägib müügiargumentidest ja nende kaardistamisest koos meeskonnaga. Samuti räägitakse sellest, miks ja kui tihti tuleks müügiargumente üle vaadata ja mida annab see meeskonnale ning mida omakorda juhile. Saatejuht on Siim Vahtrus.

11.00–12.00 „Kuum tool“

Keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk on seda meelt, et keeleinspektsioon peaks tugevdama kontrolli teenindusasutuste töötajate eesti keele oskuse üle. Küsime saates Ilmar Tomuskilt, miks Eesti ei võiks selles küsimuses olla liberaalsem. Ilmar Tomuskit intervjueerib Aivar Hundimägi.

12.00–13.00 „Juhi jutud“

Saates on külas äsja Euroopa parima noore ettevõtte auhinna noppinud ja läinud aastal Eesti parimaks nooreks ettevõtjaks valitud põllumajandust ümber korraldava eAgronomi asutaja ja juht Robin Saluoks. Temaga tuleb juttu sellest, kuidas ta leiab enda ümber inimesed, kes aitavad tal maailma vallutada, mida on kogenud juhtidel õppida alles karjääri alustavatelt ning kuidas leida ja kasvatada enesekindlust. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 „Maksu- ja tolliamet annab nõu“

Septembris tuli politsei välja n-ö rahunemispeatuse ideega, kus anti kiirust ületanud inimestele valida, kas maksta trahv või maksta ajas ehk peatuda tund aega tee ääres. Maksu- ja tolliamet katsetas kevadel ehitusettevõtete n-ö nügimist, kelle puhul oli kahtlus, et makstakse ümbrikupalka. Maksu- ja tolliameti valdkonnajuht Oscar Õun ja siseministeeriumi innovatsiooninõunik Laura Aaben räägivadki sellest, miks peaks avalik sektor rohkem katsetama, kuidas sealjuures võtta õppust erasektorilt ning mis on selliste katsete puhul võimalused ja ohukohad. Saadet juhib Priit Pokk.

15.00–16.00 „Lavajutud“

Saade on salvestatud Pärnu raamatupidamiskonverentsil.

Esimeses ettekandes annab statistikaamet ülevaate, kuidas on muutunud andmete kogumisviisid ettevõtjate jaoks. Käsitletakse töötamise registri informatsiooni vajalikkust, uusi masin-masin-andmevahetust, suurandmete töötlust ning teisi andmekogumise muutusi. Samuti käsitletakse seniste küsitluste vähendamist ning sellest lähtuvaid väljakutseid. Täiendavalt tutvustatakse uusi teabelahendusi, millega aidata ettevõtte tippjuhtkonnal paremaid otsuseid teha. Tänapäeva suures infohulgas pakub statistikaamet aina rohkem personaliseeritavaid lahendusi. Laval on statistikaameti peadirektor Mart Mägi.

Teises saatepooles tuleb juttu sellest, miks vajame dokumente? Kuidas mineviku faktid aitavad meil tulevikus õigeid otsuseid teha? Teadmuse juhtimise väljakutsed ja parim praktika – kuidas leida tasakaal bürokraatia ja kvaliteedi tagamise vahel. Laval on Jari Kukkonen, kes on hariduselt süsteemiinsener ja ärijuhtimise magister. Tal on rohkem kui 20 aastat rahvusvahelist kogemust ettevõtja, juhi, juhtimiskonsultandi ja koolitajana.

