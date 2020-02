Hiina koroonaviirus jätab eestlaste tehased mõneks ajaks seisma

Hiinas leviv koroonaviirus mõjutab seal tootvaid Eesti ettevõtjaid järgmisest nädalast, kui tehased peaks pärast pikki nädalaid kestnud uusaastapidustusi taas tööle hakkama. Seda aga ei juhtu, sest inimestel on keelatud kodudest lahkuda.

Stigo juhi Ardo Reinsalu sõnul on paljud nende töötajad just pärit provintsist, kus asub nakkuskolle. Foto: Erlend Staub

"Praegu on Hiina uus aasta ja sel ajal umbes kuue nädala jooksul nagunii suurt midagi seal ei toimu,“ rääkis Hiinas elektrirattaid ja -skuutreid tootva Stigo juht Ardo Reinsalu. Reinsalu sõnul peaksid inimesed tööle tagasi jõudma järgmisel nädalal. "Tavaliselt tähendab see seda, et aeg on suhteline – osa tuleb 3. veebruaril, osa nädal aega hiljem.“