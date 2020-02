Nädala raadiohitid: kuhu investeerida praegu ja mis ahvatleb pensioniraha sambast välja võtma?

Lõppeva nädala popimad raadiosaated rääkisid rahast. Foto: imago/blickwinkel/Scanpix

Lõppeval nädalal huvitusid Äripäeva raadio kuulajad enim börsitoimetuse saatest, milles sai kuulda ettekannet äsjatoimunud "Investor Toomase konverentsilt", ja nädalat kokkuvõtvast saatest "Äripäev eetris", milles räägiti, kuidas pensionireform meelitab Äripäeva ajakirjanikke teisest pensionisambast raha välja võtma.

1. Kuhu investeerida 100, 1000 ja 10 000 eurot täna?

"Investor Toomase konverentsil" möödunud nädalavahetusel toimunud arutelu on teie ees.

Kuidas luua võitev strateegia 2020. aastaks? Mida õpetas 2019. aasta? Millises majandustsükli faasis asume praegu? Kuidas lõigata kasu pensionireformist? Samuti kuuleb "Investor Toomase tunnis" praktilisi soovitusi investeeringute juhtimiseks iga summa juures.

Nädal tagasi toimunud "Investor Toomase konverentsil" toimunud arutelus osalevad investor ja dividendinvestor.ee blogija Märten Kress, pensioniühistu Tuleva Fondid juhatuse liige, Tuleva III samba projektijuht Mari Kuhi ning investor ja Tallinna Tehnikaülikooli ning Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõud Kristjan Liivamägi.

2. Pensionireform meelitab raha välja kiskuma

Riigikogus vastu võetud pensionireform meelitab ka Äripäeva ajakirjanikke teisest pensionisambast raha välja võtma.

Lisaks arutletakse saates "Äripäev eetris" presidendilt teenetemärgi saanud Eesti majandustegelaste üle, vaadatakse peale värskele investorite TOPile ja sel nädalal ilmunud majandustulemustele ning räägitakse maailmas kiiresti levivast Hiinast alguse saanud koroonaviirusest.

3. Tuhandeid kortermaju tuleb korda teha

Algab uus saatesari "Särtsakas tulevik", kus räägime mitmel energiateemal: alates targa linna temaatikast kuni energiajuhtimiseni välja. Avasaates vestleme sellest, mis on energiaagentuur, mis seisus on Eesti kortermajad ja eramajad, millised muutuseid võiks kaasa tuua Euroopa Liidu rohelepe.

Saates on külas Tartu regiooni energiaagentuuri tegevjuht Martin Kikas ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna strateegilise planeerimise juht Irje Möldre. Saatejuht on Priit Pokk.

4. Tallinna Ülikooli teadur: "Eesti on maailma räpaseim riik"

Ökoloog ja Tallinna Ülikooli teadlane Mihkel Kangur räägib saates "Eetris on Tallinna Ülikool" sellest, kuidas inimesed saavad keskkonna säilimise jaoks ise palju ära teha. Arutleme, kas Austraalia põlengud ja sõjalised konfliktid teatud piirkondades triivivad maailma vaikselt lõpu suunas või annaks keskkonda hoides neid edaspidi ära hoida. Mihkel Kangur nendib, et Eesti on maailma kõige räpaseim riik per capita ning tulevased tööandja peaksid mõtlema rohelisemalt, sest uus pealekasvav põlvkond ei taha muidu nende juurde tööle minna. Vestlust veab Kaisa Gabral.

5. Tuline pensionidebatt: "Katsu korra vait olla, mees!"

Kas inimesi ootab pensionireformi tulemusena vaesus või saavutatakse suurem vabadus, suurem ühiskondlik rikkus vastutuse tulemusel ning teenitakse paremat tootlust,kui praegu pakuvad aktiivsed pensionifondid, arutasid "Poliitikute töölaua" saates reformi üks eestvedajatest Aivar Kokk (Isamaa) ning endine rahandusminister Jürgen Ligi (Reformierakond).

