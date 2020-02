Kliima soojenemine mõjutab kinnisvaraturgu

Arco Vara näeb kliima muutuse mõju kinnisvaraturule. Foto: Raul_Mee, Raul Mee

Võrreldes 2019. aasta jaanuariga müüdi tänavu 3,3% võrra enam kortereid, mille juures tehingute arv suurenes ennekõike väljaspool Tallinna ja Tartu linna. 2020. aasta esimese kuu vältel müüdi esialgsetel andmetel Eestis kokku 1683 korterit, teatas Arco Vara.

Väljaspool pealinna on turuaktiivsus sealjuures kasvanud võrreldes aastataguse sama perioodiga juba kolm kuud järjest, kuid seda on peamiselt vedanud Tallinna lähiümbrus. Asjaolu, et viimasel kahel aastal on hooajalistest teguritest tulenev turuaktiivsuse langus jaanuari näitel vähenenud, tuleneb ennekõike suhteliselt soojadest talvistest perioodidest, seisab Arco Vara analüüsis.