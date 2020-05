Pangad: tulekahju sai kustutatud, nüüd kogu tähelepanu tööstusele

Avatud majandusega Eesti käekäik sõltub eksportivatest ettevõtetest, kes ei ole veel kriisist pihta saanud ja nende võimalikud raskused võivad ilmneda alles sügisel. Selleks peavad nii ettevõtjad kui ka riik abimeetmetega valmis olema. Foto: Liis Treimann

Kriisi esimene tulekahju on nüüd kustutatud ja tähelepanu, aga ka valitsuse abimeetmed peaks liikuma majandust vedavate eksportivate tööstusettevõtetele ja nende käekäigule, leidsid suuremate pankade ettevõtete laenude üksuste juhid. Ettevõtjaile on neil lähikuudeks mitu soovitust.

Praegused meetmed, näiteks töötukassa palgatoetus, on pankade esindajate hinnangul tulekahju kustutamine, mis leevendab majanduse raskusi paariks kuuks, selgitasid nad täna pangaliidu korraldatud vestlusringis. „Jätkusuutlik kasv sõltub ekspordist ja on küsimus, mis saab eksportööride toetamisest,“ tõdes SEB ettevõtluspanganduse juht Artjom Sokolov. „Kui sügisel või aasta lõpus tulevad nemad valitsuselt raha küsima ja siis on raha otsas, siis on valitsus teinud valed otsused.“