Soome firma on ostmas Eesti suuruselt kolmanda õlletehase

Õlletehas Haljalas. Foto: Marko Mumm

Soome õlletootja Pyynikin Brewing Company on sõlminud eellepingu Haljala õlletehase kinnisvara ja seadmete ostmiseks. Uue õlletehasega suurendab ettevõte oma aastatoodangut märkimisväärselt, teatas ettevõte.

Haljala alevikus Lääne-Virumaal asuv õlletehas on tootmismahu ja võimsuse poolest suuruselt kolmas Eestis. Tehas on kuulunud Taani börsifirmale Harboes Bryggeri A/S peaaegu 30 aastat.