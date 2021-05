Turul valitsev hirm: korterid saavad sügiseks otsa

Kui homme ühtegi korterit valmis ei saaks, siis viie kuuga oleksid kõik vabad korterid Eestis endale omaniku leidnud, ütles Luminori Eesti jaepanganduse juht Tanel Rebane. Foto: Andras Kralla

Viimase poole aasta jooksul on Eesti kinnisvarasektor kõvasti elavnenud ning nõudluse jätkuvat kasvu toetab pensioniraha vabanemine. Seetõttu on tekkinud inimestel küsimus, kas korterid saavad lähiajal otsa.

Luminori Eesti jaepanganduse juhi Tanel Rebase sõnul on viimased neli aastat Tallinnas, mis moodustab ca 50% kogu kinnisvaraturust, olnud pakkumine stabiilne – keskmiselt tekib juurde 2500 uut korterit aastas. Keskmine kuine müük on seejuures püsinud 200–250 korteri juures. Möödunud aasta lõpus kasvas aga müük hüppeliselt 400 korteri peale kuus, mis on erakordne. 2020. aasta lõpuga tuli seega Eestis uusi kortereid juurde vähem, kui neid ära müüdi.