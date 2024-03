Raadiohommikus: tarbija hääletab lõpuks jalgadega

Luminori Panga ökonomist Lenno Uusküla räägib hommikuprogrammis, mida võivad hinnad hakata tegema. Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio hommikuprogramm vaatab otsa nii statistikale, et tarbimine on hakanud üsna järsult vähenema, kui ka heidab pilgu ookeani taha, kus algab niinimetatud superteisipäev.

Tarbimine on langenud tipust juba 15 protsenti ning mitte väheolulisena on mänginud selles rolli asjaolu, et koroonapandeemiaeelsest 100 eurost on ostujõu mõttes alles üksnes 79. Luminori Panga ökonomist Lenno Uusküla räägib, mis saab edasi.