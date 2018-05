Börs: aktsiaturud viimase nädala põhjas

USA aktsiaturud langesid täna viimase nädala madalaima tasemeni ning dollar kallines, vahendab Bloomberg.

Standard & Poor’s 500 indeks hakkas pärast Föderaalreservi avaldust tõusma, aga lõpetas päeva siiski miinuses. Keskpank teatas täna, et jätab intressid samale tasemele. Ühtlasi anti märku, et intresside tõstmisega ei kiirustata. Osad investorid kardavad, et keskpank võib lasta inflatsioonil liialt kiireneda.

„Selle nädala valitsuse andmed näitavad, et inflatsioon liigub 2protsendile lähemale. Föderaalreservi inflatsiooni prognoos on vaikselt täide minemas,“ ütles investeerimisfirma Principal Global Investorsi ökonomist Robin Anderson. „Alates sellest, mil inflatsioon on olnud 2 protsendist madalamal, on Fedi ametnikud märku andnud, et nad võivad lasta inflatsioonil sellest tasemest ka veidi kõrgemale minna.“

S&P 500 indeks langes 0,7 protsenti, 2635 punktini. Dow Jones kukkus samuti 0,7 protsenti ja lõpetas päeva 23 924 punktil. Bloombergi dollariindeks tõusis 0,3 protsenti.

USA 10-aastaste võlakirjade tootlus, millel praegu investorid pingsalt silma peal hoiavad, kasvas 1 baaspunkti võrra, 2,97 protsendini.

WTI toornafta kallines 0,7 protsenti, 67,73 dollarini barrelist, mis on kahe nädala suurim tõus. Kuld lisas 0,1 protsenti ning unts maksab 1305 dollarit.