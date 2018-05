Norra lõhetootjaid ootab uus maks

Norras plaanitakse kalatööstusele kehtestada uus maks, mis on juba praegu tootjate seas tekitanud suurt protesti, kirjutab Kauppalehti.

„Meie organisatsioon tahab näha, et valitsus võtab maksude osas vastutuse. Kalatööstuses on kõikumised suured ning maksud ei saa põhineda sellel, et tootjatel on paar aastat hästi läinud ning valuutakursid on soodsad olnud. Me tahaksime asjad suuremas pildis üle vaadata,“ ütles Norra Meretoidu Liidu juht Jon Arne Grottum.

Nädala alguses selgus, et Norra valitsus plaanib kehtestada loodusressurside kasutamisele täiendava maksu. Detailset plaani veel ei eksisteeri aga turud rääkisid 2-5protsendilisest maksutõusust. See võib lõhetootjate oodatavaid kasumeid mõjutama hakata.

Grottum tõi ka välja, et tegevuslubade hankimine pole varem nii kallis olnud. See tõstab kohalike omavalitsuste tulusid.

Norra kalandusminister Per Sandberg aga väitis, et planeeritud ressursimaks ei tohiks kalatootjate üldist maksukoormust tõsta.

Norra lõhetootja Leroy Seafood, mis moodustab suure osa ka investor Toomase portfellist, on täna langenud 0,13 protsenti, 61,44 Norra kroonini. Kõige suurem lõhetootja on Norras aga Marine Harvest, mille aktsia on tänavu kallinenud 29,5 protsenti.