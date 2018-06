Infortar soetas Tallinki aktsiaid

Finantsinspektsiooni andmetel on Tallinki suuromanik Infortar AS ostnud mai lõpupäevil suure koguse aktsiaid.

Infortari koguosalust Tallinkis arvestades on see aga köömes: kokku kuulub talle 38 protsenti Tallinkist ehk ligi 255 miljonit aktsiat.

Tallinki aktsia on alates märtsi lõpust, mil sai teatavaks, et strateegiliste investorite otsingul on selleks korraks kriips peal ning edaspidi jätkatakse uue juhiga, tugevalt langenud. Kokku on aktsia täna kaotanud ligi 14 protsenti oma väärtusest, pühkides sellega peaaegu poole oma suvisest ja talvisest hinnatõusust.