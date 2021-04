Karude read USA börsil on väga hõredaks jäänud

Karu ja pulli kujud Frankfurdi börsi ees. Foto: Reuters/Scanpix

Aktsiaturgude pidev uute ajalooliste tippude püstitamine ja viimased palavikulised lühikeste positsioonide katmised on viinud selleni, et karude ehk lühikeseksmüüjate read on börsidel äärmiselt hõredad.

Lühikeseksmüüdud S&P aktsiate mediaan on 1,6% lähedal, mis on 17 viimase aasta madalaima taseme ligidal, vahendas Goldman Sachsi andmeid Bloomberg. Sama trendi näitavad Morgan Stanley andmed Euroopa turu kohta.

Riskifondid ei taha enam proovida aktsiaid lühikeseks müüa, sest nad ei soovi, et päevakauplejate armee nende positsiooni vee allavajutaks - nagu juhtus Gamestopiga. Nii ongi riskifondid JPMorgan Chase & Co andmeil suhteliselt kõige enam pikkadel positsioonidel mitme viimase aasta võrdluses.