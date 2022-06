Börsilangus mängib kätte häid ostukohti

Suhtarvude poolest on rootslaste pank muutunud üsna atraktiivseks ning intressimäära kasv toob kaasa võimsa kasvu netointressitulus.

Võtsin turgude muutuse keerises ette järgmise portfellis oleva positsiooni ning intressimäärade tõusuga ja hindade langusega võib sealt leida huvitavaid võimalusi.

Sel nädalal „Investor Toomase tunnis“ turgude languse teemadel arutledes tuli ostunimekirjast rääkides teemaks ka Swedbank, mille aktsia on sel aastal kõvasti odavnenud ning võib pakkuda dividendiinvestorile head võimalust. Siiski on Swedbanki puhul jätkuvalt õhus rahapesukahtlustused ning uurimised alles käivad. Olen ka varem oma portfellis ringi tuulanud, et leida häid võimalusi börsilanguse ärakasutamiseks.