Mõeldes hoiusemaksule. Just nimelt mõeldes!

Foto: Anti Veermaa

Kuidas saada suur hulk uusi investoreid? Putini Venemaa pakub mõtteainet – võib-olla, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev on loomuldasa uute maksude vastu. Kuid see pole eesmärk omaette, asi iseeneses, vaid tuleneb veendumusest, et meie majandusel aitab areneda ning inimeste jõukusel kasvada võimalikult stabiilne, lihtne, vähekoormav ja liberaalne maksusüsteem. Kui mõni seniolemata tasu paistab aga erandina rahandusele hästi mõjuvat, oleks arukas sellele vähemasti mõelda. Ilma pika aja ja praktika najal kujunenud hoiakutest kiirustades lahti ütlemata, aga ka mõttepolitseid kartmata.