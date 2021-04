Murrame (prügi)kastist välja

Foto: Anti Veermaa

Rohepööre saab alles siis päriselt roheliseks, kui oleme oma jäätmemajanduse efektiivsuse ning elukondlike hoiakutega jõudnud pakendite ja materjali tegeliku ringluseni, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev on veendunud, et e-kaubanduse ja e-teenuste hoog ei rauge ka pärast seda, kui oleme taas priilt ringi liikumas ning inimesed saavad füüsiliselt kohtuda ja ürituste korraldamisele pole koroonakriisist tingitud piiranguid. Märtsi viimasel päeval teatas investeerimisfond Mid Europa Partners, et hakkab arendama Baltimaade ja Soome e-kauplejaid koondavat e-äri.