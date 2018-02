Kuidas töö juures oma mainet parandada?

Selleks, et töö juures oma mainet parandada, pead teistelt tagasisidet küsima ja oma oskusi parandama, ütleb konsultant Suzy Welch.

See, kuidas sinusse töö juures suhtutakse, on võtmetähtsusega edu saavutamisel. Kõigile ei ole võimalik meeldida, aga halva maine tekkimine võib tähendada, et uut tööd või palgakasvu sa ei saa.

Juhtimisalane konsultant Suzy Welch, kes on kirjutanud ka selleteemalise raamatu, ütleb, et halb maine on nagu kopsupõletik. „Kui te sümptomitest välja ei tee, siis kõrgendust sa niipea ei saa. Rääkimata edu saavutamisest,“ rääkis ta.

Sellest, kuidas teised sind näevad, on küllaltki keeruline aru saada. Welch ütleb, et tuleb otsida erinevaid märke. Üks nendest on olukord, kus sa teed töö juures sama tööd ning uute kohustuste lisandumist näha ei ole. See võib tähendada, et sul tuleks oma mainet parandada, vahendab CNBC Make It.

Kuidas seda teha? Welch toob välja kolm põhimõtet, mida järgida.

Kuidas inimesed sind näevad?

Esiteks tuleb üle vaadata, mida sa saavutanud oled ja kuidas töötad. Kas sa teed pidevalt minimaalselt tööd? Kas sul on pidevalt vaba aega ja midagi pole teha? Kas sa oled olulise tähtaja maha maganud, mille tõttu anti tööülesanne kellelegi teisele?

Sellised arengud võivad tähendada, et sa oled jõudnud oma karjääriredelil maksimumini. See tähendab, et sama suhtumise ja samade oskustega pole võimalik enam kõrgemale tõusta, ütles Welch.

„Sa peaksid oma kolleegidelt küsima külma ja ebameeldivat tõde,“ seletas ta. „Palu inimestelt, et nad oleksid sinu suhtes siirad. Need vestlused võivad olla väga valulikud, aga sa ei saa oma mainet parandada kui sa ei tea, mis seisus see on.“

Muuda oma lähenemist

Selleks, et parandada seda, kuidas kolleegid ja ülemus sind näevad, peaksid oma suhtumist töösse muutma. „Kui sa oled aru saanud, mis sinu mainet negatiivselt mõjutab, siis on järgmine samm positiivselt üllatada,“ rääkis Welch.

Loe oma valdkonnaga seotud teadustöid ning tutvu trendidega, mis näitavad, et oled võimeline enamaks. Kui näed, et töö juures on mõni uus ja huvitav projekt, siis paku ennast vabatahtlikult appi. Kui sind teatakse kui inimest, kes tähtaegadest kinni ei pea, siis paranda seda. Tee kõik tähtajaks ära.

Näita, et oled valmis õppima

„Üks osa sinu algatustest võib tähendada, et pead õppima uusi oskusi ja käima koolitustel,“ ütles Welch. „Mine täiendõppele, saa uusi tunnistusi või mine isegi ülikooli.“

Vahet pole, mida sa tegema hakkad, kindlasti ei peaks ennast tagasi hoidma. „Lase oma ülemusel ja kolleegidel teada, et sa pole õppimist lõpetanud,“ lisas ta. „Näita neile, kuidas ja miks sa oma tulevikku investeerid.“

Kui sinu maine on parandamatu, siis võib olla aeg otsida uus töökoht. Sellisel juhul tuleb kindlasti enne lahkumist ennast kriitiliselt üle vaadata. „Ära tee otsust enne, kui oled võtnud seda rasked ravimit.“