Enne ei tea, kui panust ei tee

31. juuli 2018

Livermore tsiteerib teda korduvalt. Ütluse mõte on selles, et kui olla mingi instrumendi suhtes pullises meeleolus, tuleb seda ka osta, ja kui olla karune, siis ka müüa. Sest enne ei saa kaupleja õigesti aru, kas tal oli õigus, kui ta oma raha mängu ei pane. Jutumehi on börside ümber palju tiirlemas, aga õige kaalu annab jutule mängu pandud raha. Ja alles mängu pandud raha õpetab õigesti mängima.

Selle pika sissejuhatusega tahan juhtida tähelepanu oma möödunudnädalasele postitusele sel teemal, et õhumüüjate, nagu Facebook ja Netflix, pidu börsil hakkab läbi saama, sest ootused on juba ülemäära kõrgeks aetud, kvartalitulemused neid enam ei täida ning kukkumised on valusad. Samas postituses mainisin ka seda, et Twitterit tuleks samuti enne tulemusi lühikeseks müüa.

Vaat see oleks olnud sajandi tehing mu portfellis. Kroonijuveel. Twitter jooksis sportlaste keeles öeldes lati alt läbi ja aktsia on praegu ligi veerandi möödunudnädalasega võrreldes madalamal. Aga et ma panust ei teinud, pole mul siin millegi üle uhkust tunda. Hea idee ilma teostuseta ei maksa tühjagi, neid saab kümne sendi eest terve kimbu.

Aga õpetlik oli see juhtum küll. See õpetas, et ideid tuleb julgemalt teostada. Nüüd ongi mul üks hulljulge idee, mille kavatsen homme ka teoks teha. Homme kirjutan sellest pikemalt.

Miks ma dollaris pikaks läksin?

Suvine kuumus on minu lugejad rambeks ja sõnaahtraks muutnud. Loodan, et varsti tuleb üks korralik äikesevihm ja lööb nad maast lahti. Ainsana on mulle viimasel ajal kirjutanud Edgar, kes viimati Facebookis küsis, kust ma leidsin USA dollari – Jaapani jeeni tehingu sisenemissignaali. Mäletatavasti läksin eelmisel nädalal dollaris jeeni vastu pikaks. Vastan siin, sest küsimus võis tekkida mõnel teiselgi ja nii jõuab vastus enamate inimesteni.

Analüüsi meetodeid on loomulikult palju ja need on ka tihti erinevad, isegi nii palju, et see, mis ühele on ostusignaal, võib teisele signaliseerida müügikohta. Aga mina olen tehnilises analüüsis üsna algaja ja seepärast vaatan vaid kõige lihtsamaid signaale.

Juuresoleval graafikul on näha, kuidas USD/JPY paar jõudis trendijooneni ja ületas selle. Ootasin selle joone ületamist ja võtsin siis ka pika positsiooni. Üldiselt peaks graafik kõike selgitama.