Milline kuldvõti aitab hästi juhtida piiriüleseid tiime?

SEB Balti divisjoni äriarenduse juht Eerika Vaikmäe-Koit (vasakul) ja personalijuht Margit Pugal usuvad, et töötajaga hea suhte loomine on kõige alus. Foto: Erakogu

Millised väljakutsed kaasnevad rahvusvahelise juhtimisega, räägivad saates SEB personalijuht Margit Pugal ja Balti divisjoni äriarenduse juht Eerika Vaikmäe-Koit.

Saatest kuuleb praktilisi näiteid ja ka soovitusi, millele juhid võiks praegusel keerulisel ajal töötajatega suhtlemisel keskenduda.

Saatekülalised põhjendavad, miks on SEBs kasutusele võetud just praegune juhtimisstiil, millised on selle põhimõtted, ning räägivad oma igapäevatööga seotud õppemomentidest. Kuuleme, milline on SEB töötajate meelestatus nii Eestis kui Balti riikides ja kuidas eri riikide kontorite töökorraldus ja -kultuur üksteisest erinevad.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula saadet siit: