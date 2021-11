Äripäeva börsiajakirjanikud: rikkaks saab tehnoloogiasse investeerimisega

Investor Toomas võib senise aastaga väga rahule jääda - aasta algusest on ta teeninud 41% tootlust. Foto: Anti Veermaa

Oktoober on olnud nii investor Toomasele kui paljudele teistele investoritele hea tootlusega kuu. Äripäeva börsitoimetus vaatab üle Toomase portfelli viimase aja suurimad võitjad ja kaotajad, võrdleb investori vaatepunktist Funderbeami ja Tallinna börsi, räägib Tesla jõudmisest triljoniettevõtteks, Volvo tulekust börsile ning pankadesse investeerimisest inflatsioonilises keskkonnas.

Investor Toomase portfellis on parimaid tulemusi teinud tehnoloogiasektori ettevõtted ja ka viimane kuu ei ole olnud erand. Erakordselt suurt tõusu on aga näidanud Tesla, mis on jõudnud oma turuväärtuselt triljoni dollarini. Börsitoimetuse ajakirjanikud vaatavad, kas ja kuhu on Teslal ja tehnoloogiahiidudel Microsoftil, Apple'il ja Metal veel liikuda.

