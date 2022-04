Tööõnneuurija: vaja läheb kõvasti rohkem nunnutamist

Tööõnneuurija Tiina Saar-Veelmaa Foto: Raul Mee

Pikas plaanis peab olema prääniku sagedus ehk puhkamine piisavalt pikk, kuna see mõjutab meie käitumist, rääkis psühholoog ja tööõnneuurija Tiina Saar-Veelmaa.

Töö on tema sõnul aga olemuselt juba piits, kuna inimesed on sidunud ennast lepingutega, on tähtajad, ootamatused jms. „Tegelikult, mida pinevam on aeg, seda rohkem me vajame nunnutamist,“ ütles ta ja lisas, et lausa kümme korda rohkem oleks nunnutamist tarvis.

