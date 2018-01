Eesti autopark nagu ELi prügikast?

Kuigi esimest korda pärast 2008. aastat ületas eelmisel aastal Eestis esmaregistreeritud uute sõiduautode arv imporditud kasutatud autode oma, oleme me sõidukite vanuse poolest ikkagi pigem Euroopa Liidu prügikast.

Eestis on praegu kokku 725 944 sõiduautot, millest peatatud registrikandega üle 120 000. Seega peaks meie teedel liikuma umbkaudu 600 000 sõiduautot, märgib AMTEL oma ülevaates. Veoautosid on arvel ligi 115 000 ja busse ligi 5000.



Võrdlus teiste ELi riikidega

Kui sõidukite arvult 1000 elaniku kohta on Eesti keskmisest tublisti üle ja ELis tõusnud 6. kohale, siis autopargi keskmise vanusega tagant viiendal kohal. Eesti autopargi keskmine vanus on 15,1 aastat, Euroopa Liidu keskmine aga 10,7 aastat.

AMTELi tegevjuht Arno Sillat leiab, et sõiduautode poolest oleme me kui n-ö ELi prügikast, lõppjaam. "Vanad sõidumasinad siit enam kuskile edasi ei lähe. Õnneks on selge trend vanade autode sissetoomise vähenemisele ja pigem siseturu autode eelistamisele ostjate poolt. Vähegi kontrollitav ajalugu on kasutatud masinate turul selge väärtus. Autopargi uuenemiseni on paraku veel pikk tee minna."

Kui vanad autod liiklevad meie teedel?

Suurima osakaaluga Eesti autopargis on 2005.–2009. väljalaskeaasta sõidukid, neid on aktiivse registrikandega ligi 160 000. Järgnevad aastatel 2000–2004 väljalastud autod, mida on ca 129 000. Kolmanda grupi moodustavad 2010.–2014. aasta autod, mida on 106 000. Kõige uuemaid autosid ehk viimase kolme aasta jooksul toodetuid on Eesti autopargis ligi 64 000.

Arvele võetud sõiduautode keskmine väljalaskeaasta on 2002, aga kui maha arvestada peatatud registrikandega autod, on keskmine 2005.

Autopark kütuste lõikes

Alanud aasta 1. jaanuari seisuga moodustavad meie autopargist 60,3% bensiinimootoriga sõiduautod, diislit kasutavaid autosid on 37,8%. Hübriidid (nii elektri- kui ka gaasihübriid), gaasiseadmetega varustatud autod ja elektriautod moodustavad autopargist 1,8% ning jagunevad omakorda: gaasiseadmega 1%, hübriide 0,6% ja elektriautosid 0,2%.