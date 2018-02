Olav Ehala: nõua endale seda, mida sa väärt oled

Gaselli Kongress Olav Ehala esineb Äripäeva korraldataval Gaselli Kongressil . See on inspiratsioonikonverents, kus oma valdkonna tunnustatud tegijad räägivad ­ausalt oma õppetundidest teel tippu.

Looming versus juhtimine

Kuigi Ehala on mitme kultuuriorganisatsiooni juhtimise juures, tahaks ta ikkagi rohkem luua kui juhtida. Samas annab ta endale aru, et loomist ongi sellises eluetapis vähem.

„See on loomulik elu kulg, nooremad tulevad peale ja võrreldes teismelistega, kes suurest huvist midagi nokitsevad, professionaalid ilma tellimuseta enam midagi sahtlisse ei kirjuta," selgitab ta. "Praegu on rohkem tegevust kontsertide andmisega. Eks ma ikka loen ennast rohkem loomeinimeseks kui administratiivjuhiks."

Ometi leiab ta, et juhi rollis on talle kasuks tulnud varasem loometegevus - ta teab, palju miski maksab ning kas rahastuse taotleja on stipendiumile kandideerides teinud koduse eeltöö ära või ei. "Toetuste taotlemisel on isiklik kogemus ja praktiline tegevus kasuks, oskan leida optimaalseid lahendusvariante."

Helilooja sõnul on kultuurikorraldajad loomeinimestele suureks abiks: "Nende laiem eesmärk on korraldada suuremaid ettevõtmisi, nad on ettevõtlikud. Nemad oskavad ka äriliselt mõelda, et ei juhtuks nii, et detsembris on kolmkümmend kontserti, ja siis on kõik."

Pole mõtet endale nõuda rohkem, kui sa väärt oled, leiab Ehala. "Nii see on ja mina olen oma eluga väga rahul," võtab ta vestluse kokku.