Maksumaksjate liit valis sõbra ja vaenlase

Eesti Maksumaksjate Liit valis 2017. aasta maksumaksja sõbraks president Kersti Kaljulaidi ning vaenlaseks tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski.

Vaenlase tiitli sai töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski ebaõnnestunud aktsiisipoliitika eest. Alkoholiaktsiisi ülemäära järsk tõus on toonud kaasa massilise piirikaubanduse, mis kahjustab Eesti majandust ja riigieelarvet, soodustab salakaubandust ja musta turgu ega ole pannud eestlasi vähem jooma — pigem vastupidi. Lisaks odavale alkoholile ostavad Eesti elanikud Lätist rohkelt ka muid kaupu ja teenuseid. Veelgi enam võib Eesti maksutulusid aga vähendada soomlaste ostureiside lõppemine. EML on seisukohal, et ei piisa tulevaste aastate aktsiisitõusude ärajätmisest, vaid 2017. aasta aktsiisitõusud tuleb tagasi pöörata.