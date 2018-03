Kellel oli mullu Venemaal suurim sissetulek?

Forbes reastas kümme Venemaa rikkurit, kel oli mullu suurim sissetulek. Reitingu tipus troonib Vladimir Putini eksväimees Kirill Šamalov.

Forbes selgitas, et erinevalt tavapärasest rikaste edetabelist, kus vaadeldakse varade väärtust ning lõplik summa on teatud mõttes „virtuaalne väärtus“, võtab suurima aastasissetulekuga rikaste reiting vaatluse alla just tegeliku raha. Sissetulekuna hinnatakse müüdud varasid ja saadud dividende (18. veebruar 2017 kuni 9. veebruar 2018). Reitingus arvestatakse sissetulekut enne maksude ja laenude tasumist ning näiteks kunsti müügi korral summat enne komisjonitasu.