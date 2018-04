Teekasutustasu laekub ludinal

Tänavu esimeses kvartalis kogus maanteeamet teekasutustasu 6,78 miljonit eurot, teekasutustasu oli alati makstud 68 protsendil veokitest.

Välisriigi sõidukitest on kõige rohkem tasutud Poola sõidukite eest 410 000 eurot. Järgnevad Läti 400 000 euroga, Leedu 335 000 euroga ja Venemaa 145 000 euroga.

Teekasutustasu müügikohti on juurde tulnud: kaetud on piiripunktid ja lisandunud on arvega maksmise võimalus, teatab maanteeamet. Eelkõige tasutakse teekasutustasu siiski veebilehe kaudu ehk 79% tehingutest.

Maksu- ja tolliameti andmetel liikus esimeses kvartalis Eesti teedel 15 900 veokit, millest ligikaudu kaks kolmandikku olid Eestis registreeritud veokid ning kolmandik välismaiseid veokeid. Ameti tehtud analüüsi põhjal oli teekasutustasu alati makstud 68% kõikidest veokitest, sh Eesti veokitest oli teekasutustasu alati makstud 62% ning välismaistel 77%.

Hinnanguliselt jäi esimeses kvartalis tasumata kokku 256 000 eurot teekasutustasu, millest 211 000 eurot Eesti veokite pealt.

Piiripunktides (st idapiir ja sadamad) on teekasutustasu makstud esimeses kvartalis 9601 korral. Sealjuures on idapiiril kontrollitud kõiki piiripunkti sisenenud veokeid, mida on aasta algusest olnud 39 902. Piiripunktides on teekasutustasu maksmata jätmise eest alustatud menetlusi 60 korral.

Selle aasta alguses hakkas kehtima teekasutustasu kõikidele üle 3,5tonnistele veokitele, mis sõidavad avalikult kasutatavatel teedel.