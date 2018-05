Rahapesu andmebüroo hoiatab

Rahapesu andmebüroo teatel oli eelmisel aastal kõige rohkem pettusi, mis põhinevad kas inimeste enda hooletusel oma andmetega ümber käies või arvutisüsteemide toel pealtnäha anonüümselt teiste isikute vara ebaseaduslikult kasutades.

Kurjategijad on tabanud, et eraisikute asemel võivad nad keskenduda firmadele.

Rahapesu andmebüroo aastaraamat kirjeldab petuskeeme:

Küberkelmustest tuntumad on nn tööta kodust (work-from-home) pettus, nn romantika pettus, loto- ja pärimispettused ning ärilise eesmärgiga e-postkastide väärkasutamine (business e-mail compromise ehk BEC scam).

BEC-pettuse toimepanemiseks vajavad petturid juurdepääsu kannatanu või tema tehingupartneri meilikontole, et jälgida ettevõtete meililiiklust ja teha kindlaks, milliste äripartneritega vahetab ettevõte e-posti teel arveid. Seejärel koostatakse ettevõtte juhi nimel e-kiri raamatupidajale või maksekorralduste koostajale või ettevõtte tehingupartnerile, kus on lisana kaasas valede pangarekvisiitidega arved. Kui raamatupidaja või maksekorralduse koostaja ei ole hoolikas ega kontrolli, kas andmete muudatus on õige, siis suunataksegi raha petturi poolt ette söödetud valele pangakontole ning enamasti sealt edasi välisriiki. Sealt on raha tagasi saada raske või võimatu ning oleneb suuresti kiirusest, millal avastatakse valede arvete alusel raha maksmine.